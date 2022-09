Roma, 5 set. "Un po' tutte le forze politiche si stanno predisponendo a una vera e propria Restaurazione. Chi ci voleva fuori vuole tornare alla politica del passato, alle immunità e ai privilegi dei politici, ai politici che non rispondono alla magistratura, ai politici che non che si sentono al di sopra dei cittadini. Questo non lo permetteremo mai". Così Giuseppe Conte su Fb.

