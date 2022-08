Elezioni: Cottarelli, 'presidenzialismo non mi piace, accentua personalizzazione politica'

Milano, 16 ago."Il presidenzialismo non mi piace". Lo scrive su Twitter Carlo Cottarelli, ex commissario straordinario per la spending review e prossimo candidato alle elezioni politiche del 25 settembre per il Pd.

Per Cottarelli, il presidenzialismo "accentuerebbe ulteriormente la personalizzazione della politica". E "i partiti sono già anche troppo personalizzati". Così facendo, avverte, "si dimenticano le idee per affidarsi a leader carismatici che durano lo spazio di un mattino".

