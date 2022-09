Elezioni: Craxi (Fi), 'ambasciata italiana a Gerusalemme? Non sono d'accordo con Salvini'

Roma, 2 set. “Io l'ambasciata italiana a Gerusalemme non ce la porterei. Gerusalemme ha diritto di essere tolta dalla diatriba interna (…) Penso che Gerusalemme debba essere, come da progetto del Vaticano, la capitale di tutti: quella è la capitale delle tre grandi religioni monoteiste, la culla anche della nostra religione quindi andrebbe preservata dallo scontro politico che c'è ancora in quel paese. E' l'unico progetto per dare una strada alle vie della pace”. Così la senatrice Stefania Craxi, candidata di Forza Italia in Sicilia ad Omnibus su La7 rispondendo ad una domanda sulla recente proposta di Matteo Salvini di portare l'ambasciata italiana a Gerusalemme in caso di vittoria del Centrodestra.

