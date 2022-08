Roma, 17 ago. (Adnkronos Salute) - "La Meloni sta facendo uno sforzo importante per smarcarsi dall'eredità del fascismo spero per il bene dell'Italia che lo faccia in buona fede". Così il virologo Andrea Crisanti, candidato per il Partito democratico, ospite di 'Agorà Estate' su Rai3.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA