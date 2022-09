Elezioni: D'Elia (Pd), 'Meloni ha superato soglia decenza'

Roma, 2 set. "Giorgia Meloni ha superato la soglia della decenza del dibattito politico, dichiarando che 'nella morra cinese della sinistra, clandestino batte donna violentata' , immagino quanto a solidarietà. Parla proprio Meloni che deve ancora chiedere scusa per la pubblicazione del video della violenza subita da una donna a Piacenza. Non ci sono parole per la continua strumentalizzazione della violenza maschile contro le donne, usata solo per agitare il tema dell'immigrazione". Così Cecilia D'Elia, responsabile Pari Opportunità nella Segreteria Pd e Portavoce della Conferenza delle Donne democratiche.

