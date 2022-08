Roma, 26 ago. "La vicenda della spia Russa infiltrata nel quartier generale Nato a Napoli evidenzia una volta di più quanto sia fondamentale per il futuro dell'Italia fare chiarezza su Putin. La destra, in particolare con Salvini e Berlusconi, resta come minimo ambigua, anche sul sostegno all'Ucraina e sulle sanzioni. +Europa -Putin”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA