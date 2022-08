Elezioni: Della Vedova, 'uso destra Pnrr sarebbe torto a nuove generazioni'

Roma, 30 ago. “I fondi del Pnrr sono risorse che servono alle nuove generazioni: dobbiamo investire quelle risorse e fare le riforme per rendere l'Italia un Paese che sappia resistere meglio alle crisi, creare crescita e buona occupazione. Sono fondi che servono ai più giovani. Un terzo dei fondi del Pnrr servono per la transizione digitale e un terzo per la riconversione ecologica". Lo ha detto a Radio Anch'io il segretario di +Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova.

Pubblicità

"Sono obiettivi prioritari alla luce della crisi in corso. Sono fondi straordinari per fare cose straordinarie. La destra invece vorrebbe usare queste risorse straordinarie per fare cose ordinarie, cioè per coprire le spese correnti. Questo sarebbe un grande errore, che a mio avviso non sarebbe consentito dall'Ue e sarebbe un ennesimo enorme torto alle nuove generazioni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA