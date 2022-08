Elezioni: Delmastro (Fdi), 'italiani vedono città insicure non dito puntato qualunquista Zan'

Roma, 23 ago. "Zan, eroe dei due mondi del qualunquismo livoroso, ringhia rabbioso verso Giorgia Meloni per il video condiviso della violenza, sebbene con copertura di ogni tratto della vittima. Gli italiani vedono la luna e non il dito puntato di Zan: gli italiani vedono le città insicure, vedono una giustizia penale lenta, vedono una sinistra sempre dalla parte di Caino e mai di quella di Abele. Il primo modo per non vedere più brutalità simili non è il silenzio, l'oblio, l'occultamento, ma una risposta in termini di sicurezza. C'è chi vuole mettere la polvere sotto il tappeto, chi vuole ripulire la casa: noi siamo la seconda specie". Lo afferma Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia.

