Elezioni: Di Battista, 'Meloni vinto senza far nulla, le hanno consegnato Paese'

Roma, 26 set. "La Meloni ha vinto senza fare nulla, non ha neanche azzeccato particolarmente la campagna elettorale, le hanno consegnato il Paese. Ed è ridicolo Letta quando dice che se ha vinto la Meloni è colpa di Conte che ha fatto cadere il governo". Così su Facebook Alessandro Di Battista. "Io l'ho sempre detto - afferma - che l'ammucchiata indecorosa che ha visto il governo Draghi avrebbe favorito la Meloni, non ha fatto nulla per vincere, anche la campagna contro il rdc francamente l'ho trovata ridicola".

