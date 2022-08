Elezioni: Di Maio a Meloni, 'insulti perché dico verità su programma centrodestra'

Roma, 27 ago. Con un video postato sui social, il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio risponde per le rime a Giorgia Meloni, che ieri lo ha definito 'indegno'. "Cara Giorgia - esordisce il leader di Impegno Civico - ho visto che ancora una volta mi rivolgi degli insulti perché ho osato dire la verità sul tuo programma elettorale e della tua coalizione, sulle amicizie internazionali ed europei che avete. Vedi io non ti ho mai attaccato sul personale e non ne ho mai fatto una questione ideologica, perché prima di tutto le tue amicizie fasciste del passato si commentano da sole, ma soprattutto io sono ancora più preoccupato per il destino economico del Paese con la proposta politica che volete portare al governo".

