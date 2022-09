Roma, 4 set. "Quando diciamo che è in gioco la posizione italiana nella politica estera parliamo di questioni che riguardano i rubinetti di casa nostra e il prezzo degli alimentari e delle materie prime. Per questo bisogna azzerare l'Iva su beni alimentari di prima necessità, una cosa che permetterà alle famiglie di pagarli". Lo ha detto Luigi Di Maio a Mezz'ora in più.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA