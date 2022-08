Roma, 24 ago. "Salvini, Meloni e Berlusconi vogliono abolire il reddito di cittadinanza, non io", rimarca il leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, in collegamento con 'Morning News' su Canale 5. Ma il reddito "va modificato per funzionare meglio" perché, spiega Di Maio, "i centri per l'impiego non stanno funzionando".

