Elezioni: Di Maio su veto a ex M5S, 'noi con Draghi a differenza di chi ha pugnalato'

Roma, 4 ago. “C'è una sostanziale differenza, che non può essere ignorata, tra chi è fuoriuscito dal partito di Conte ed ha sempre votato la fiducia a Draghi, salvando anche il governo in occasione della risoluzione di sostegno all'Ucraina, rispetto a chi invece ha pugnalato Draghi e questo governo provocandone la caduta”. Lo ha detto, a quanto apprende l'Adnkronos, Luigi Di Maio parlando con gli eletti di Impegno Civico, durante l'assemblea di questa mattina, in merito al veto della coalizione sulla non candidatura degli ex M5S nei collegi uninominali.

