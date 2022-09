Elezioni: domani Verdi-Si incontrano Friday for Future e Extincion Rebellion

Roma, 18 set. Domani 19 settembre, esponenti dell'Alleanza Verdi e Sinistra si incontreranno, anche in previsione del Global Strike di Venerdì 23 settembre, con una rappresentanza dei Fridays For Future Italia, alle 10, e poi successivamente alle 12.30 con esponenti di Ultima Generazione e Extincion Rebellion per confrontarsi sui temi inerenti alla crisi climatica e la crisi sociale presenti nel programma della lista AVS. Per Alleanza Verdi e Sinistra parteciperanno il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, il consigliere regionale Piemonte Marco Grimaldi e il co-portavoce dei Giovani Europeisti Verdi Luca Boccoli.

