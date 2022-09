Elezioni: Draghi, 'cosa più importante è che tutti vadano a votare'

Roma, 16 set. "L'ha detto lei, io sto in alto, sono stato precipitato e catapultato dall'alto, non sarebbe neanche giusto che giudicassi i toni, il clima teso... La cosa importante è che tutti vadano a votare, questa è la cosa più importante di tutte". Così il premier Mario Draghi ironizzando in conferenza stampa su una domanda sul clima della campagna elettorale, ma prendendo anche la palla al balzo per invitare gli italiani ad andare alle urne.

