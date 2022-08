Elezioni: ex-Fi Baroni aderisce ad Azione, 'declinazione più seria agenda Draghi'

Roma, 2 ago. "Dopo la decisione di lasciare Forza Italia, presa all'indomani della crisi del governo Draghi, innescata da Conte e avallata da Salvini con il placet di Berlusconi, sentendomi idealmente e politicamente in sintonia con quanto affermato dalle ministre Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, aderisco ad Azione di Carlo Calenda". Così la deputata ex-Fi, Anna Lisa Baroni.

Pubblicità

"Dalla carta dei valori di Azione emergono tutti i contenuti in cui si riconosce chi, come me, ha sempre creduto e militato per il liberalismo, l'atlantismo e un convinto europeismo. Il manifesto elettorale di Azione, Patto Repubblicano, costituisce la declinazione più seria della Agenda Draghi: tutele ai ceti produttivi, alle imprese, alle partite IVA, alle professioni, importanza delle infrastrutture, dell'ambiente e rispetto delle procedure e dei tempi di attuazione del Pnrr".

"E ancora più risorse economiche a chi lavora, modifica sostanziale del Reddito di cittadinanza, riduzione delle imposte e centralità dei territori. Concludo sottolineando la concretezza, la serietà e il realismo del programma di Azione, che propone una vera ricetta per la crescita del Paese e non strampalate promesse prive di copertura, impossibili da mantenere”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA