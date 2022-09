Roma, 13 set. "Per il Pd votare Pd o votare M5S è la stessa cosa. Lo ha detto Bettini nei giorni scorsi, lo ribadisce Emiliano oggi sul Fatto. Noi lo diciamo da anni che ormai sono sovrapponibili. Per questo siamo anni luce lontani da loro e per questo c'è il #TerzoPolo. #ItaliaSulSerio". Così Davide Faraone di Iv su twitter.

