Elezioni: Faraone, 'rdc errore gravissimo di Conte e Salvini'

Roma, 23 ago. “Il reddito di cittadinanza così come concepito da Conte e Salvini è un disastro. Se sapevano che il sistema della formazione non funziona, se sapevano che il sistema di collocamento non andava, per quale diavolo di motivo hanno approvato questo provvedimento?". Cosi' a Morning News, in onda su Canale 5, Davide Faraone presidente dei senatori di Italia Viva.

"Hanno commesso un errore gravissimo che ha premiato chi non vuole lavorare, penalizzato da un lato chi vuole lavorare e chi percepisce stipendi bassi e dall'altro gli imprenditori che non potranno mai avere una tassazione più bassa sul lavoro. È un sistema perverso che impedisce nuove assunzioni e non riduce la povertà. E' diseducativo ed ingiusto nei confronti di quelli che lavorano e si spaccano la schiena percependo un salario basso e costretti ad ingoiare il fatto che tanti 'guadagnano' più di loro standosene a casa”.

