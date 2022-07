Elezioni: Fedeli (Pd), 'per noi giustizia sociale è priorità, per Lega no'

Roma, 31 lug. "Capiamo che per la Lega la giustizia sociale non sia una priorità, ma lo è per il Paese e lo è per il Pd. La proposta del segretario Letta va in questa direzione: aiutare i più giovani che, insieme alla donne, stanno pagando un prezzo altissimo per la crisi pandemica e la guerra". Lo afferma la senatrice del Pd, Valeria Fedeli.

"Lo fa partendo dal giusto principio che chi più ha, più deve dare a favore di chi ha maggiore bisogno, favorendo un patto fra generazioni. Il taglio al cuneo fiscale che volevamo realizzare con il governo Draghi, che la Lega ha contribuito ad affossare, oppure le clausole e politiche da noi volute per l'aumento dell'occupazione femminile nel Pnrr vanno in questa direzione e confermano un impegno che abbiamo assunto da tempo. E comunque concordo con Bagnai su un punto: il 25 settembre gli italiani sapranno distinguere gli slogan -della destra- dalle proposte sensate, come quelle avanzate dal Pd".

