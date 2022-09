Roma, 17 set Un nuovo governo con maggioranza 'larga' dopo le elezioni? "Dobbiamo avere governi politici. La legge elettorale non è una buona legge, è stata fatta ad arte nel 2017 per favorire le aggregazioni perché il M5s andava da solo, ma in generale bisogna avere governi politici, è molto importante per chiarire responsabilità e meriti". Lo ha detto Roberto Fico a Rtl 102.5.

