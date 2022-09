Roma, 17 set Con il Pd "in questo momento non ci sono margini di accordi o condivisoni particolari, non ci sono possibilità. Su alcune situazioni locali, come a Napoli, abbiamo lavorato insieme e lì rimaniamo in alleanza. Ma con questo Pd, in questo momento, nelle elezioni, non siamo riusciti a poter andare insieme per tanti motivi, oggi così rimangono le cose". Lo ha detto Roberto Fico a Rtl 102.5.

