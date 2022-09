Elezioni: Fico, 'dove sarò non lo so, ora campagna intensa con il M5s'

Roma, 17 set "Dove sarò non lo so, per ora sono in campagna elettorale con il M5s, stiamo affrontando tanti temi. E' importante quello che è stato fatto in questi anni, è stato un onore presiedere l'assemblea di Montecitorio in una legislatura difficile, ho avuto due mandati esplorativi, c'è stata la pandemia, la guerra, una legislatura davvero intensa. Mi sento di averla fatta con tutti gli italiani questa grande esperienza". Lo ha detto Roberto Fico al Rtl 102.5.

