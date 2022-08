Elezioni: fonti Iv, ancora aperte due strade, corsa solitaria o con Calenda

Roma, 9 apr "Le strade aperte per il partito di Renzi sono ancora due. La prima e quella di una corsa in solitaria con il nome Renzi sulla scheda e l'accordo con alcuni simboli tra cui la Lista civica nazionale di Federico Pizzarotti e la lista Moderati di Mimmo Portas. La seconda è quella di un accordo con Azione per una lista unitaria". Lo si apprende da fonti di Italia viva.

"Questa mattina Renzi ha aperto all'alleanza con Calenda sul 'Messaggero' e a La7, ma le reazioni di Azione sono state molto fredde -spiegano le stesse fonti-. Tra i dirigenti di Iv c'è scetticismo sulla possibilità che Calenda raggiunga un accordo".

"Nella giornata di domani è attesa la convocazione degli organi di Italia viva per decidere sul simbolo. Intanto con la Enews di oggi Italia Viva ha raggiunto i diecimila volontari per la campagna elettorale. La prima iniziativa elettorale e prevista dopo la presentazione delle liste in Salento nei luoghi della Tap", concludono le fonti di Iv.

