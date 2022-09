Elezioni: Fortuna (Pli), 'Calenda interlocutore affidabile, avrà nostro sostegno'

Roma, 22 set. "Noi liberali, forti della tradizione politica einaudiana volta alla realizzazione dell' Europa Federale, avvertendo le difficoltà di questo momento storico, flagellato da una persistente pandemia e da una guerra d' aggressione nei confronti di un popolo sovrano, sosteniamo convintamente Azione di Carlo Calenda, interlocutore affidabile e di sicura lealtà per la sua appartenenza a Renew Europe in stretto collegamento con gli ideali atlantici tradizionalmente nostri". Lo dichiara in una nota Nicola Fortuna, della Segreteria Nazionale del Pli.

