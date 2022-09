Elezioni: Fratoianni, 'destra in Toscana svela suo vero volto'

Roma, 5 set. “Non c'e che dire, oggi la destra in Toscana è riuscita in un capolavoro di autosvelamento del proprio vero volto: da una parte Forza Italia con il sen. Mallegni che con uno spot stile televendita anni 50/60, ridicolizza in modo maldestro e sessista il tema del sostegno al lavoro domestico e di cura". Così Nicola Fratoianni dell'Alleanza Verdi Sinistra.

Pubblicità

“Dall'altra un video indecente e razzista di un esponente del partito di Salvini nei confronti della comunità rom. Ma possiamo mettere il nostro Paese - conclude Fratoianni - nelle mani di gente simile?”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA