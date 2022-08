Elezioni: Fratoianni, 'destra vuole togliere qualcosa a sanità, ragione in più per non votarla'

Roma, 27 ago. "'Togliere qualcosina alla sanità pubblica'. Forse gli sarà scappato per ingenuità ma l'esponente della Lega ha svelato finalmente il volto della destra se riuscirà ad andare al governo: tagliare la sanità pubblica”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Peraltro in questi anni - prosegue l'esponente dell'Alleanza Verdi Sinistra - molti cittadini hanno potuto verificare sulla loro pelle il disastro delle politiche sulla sanità nelle regioni con giunte di centro destra”.

“Oggi si aggiunge una ragione in più molto concreta per non votarli e per non farli votare - conclude Fratoianni - se ci teniamo all'interesse comune”.

