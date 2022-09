Elezioni: Fratoianni, 'illusioni pensare ad agenda Draghi come piattaforma per futuro'

Roma, 16 set. “Draghi sta per chiudere il suo mandato ed evidentemente oggi si è tolto pure qualche sassolino. Draghi è stato il più osannato, il più indicato, noi siamo stati limpidamente all'opposizione, mai indicandolo come il problema o la soluzione, ma provando a ragionare sulle politiche che venivano proposte". Lo afferma Nicola Fratoianni dell'Alleanza Verdi Sinistra dai microfoni del TgLa7 intervistato da Enrico Mentana.

Pubblicità

“L'agenda Draghi? Mi pare che sia rapidamente - prosegue il leader di SI - sparita dal dibattito politico, e per una ragione molto semplice: l'agenda Draghi è stata l'agenda di un governo che metteva insieme forze che oggi sono esplicitamente antagoniste l'una rispetto all'altra. È del tutto evidente che il programma del futuro non può essere il frutto di quella mediazione, spesso al ribasso".

“Pensare che l'agenda Draghi - conclude Fratoianni - potesse essere la piattaforma della campagna elettorale è stata ed è un'illusione. Per questo a chi l'ha brandita fino all'ultimo come Calenda e Renzi ho consigliato più di una volta di cercare qualche altra agenda in cartoleria”

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA