Elezioni: Gasparri, 'flat tax? Sinistra parassita sa solo attaccare'

Roma, 22 ago. "La sinistra è un parassita che sopravvive solo sulla pelle degli altri. Senza uno straccio di proposta, sta conducendo questa campagna elettorale a colpi di insulti e menzogne. La flat tax non solo è realizzabile, è la soluzione per continuare ad agganciare la ripresa. Non è vero che favorisce i redditi alti, perché abbiamo previsto un meccanismo di progressività, contribuendo ad eliminare l'evasione e aumentando il gettito per lo Stato. Si rassegnino. Non solo introdurremo la flat tax, ma attueremo una riforma fiscale che punti a ridurre tasse che invece la sinistra vuole aumentare, puntando poi all'azzeramento dell'IVA per i beni di primissima necessità. Una riforma all'insegna dell'equità e dell'equilibrio, principi estranei a una sinistra sanguisuga”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

