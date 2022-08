Roma, 18 ago. "Il Terzo polo non è solo la novità, ma è l'unico modo serio, credibile, difficile, coraggioso per cambiare questo Paese". Lo ha affermato la ministra per le Autonomie, Mariastella Gelmini, intervenendo alla presentazione del programma di Azione-Italia viva'.

