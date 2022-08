Roma, 31 ago. "In questo momento nelle registrazioni che abbiamo fatto che il Azione e Iv sono in crescita. E i voti li prendono dal Pd e in parte anche da Forza Italia". Così Alessandra Ghisleri sugli ultimi sondaggi a Metropolis su Repubblica.it.

