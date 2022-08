Elezioni: Giacomoni, 'votare Fi per governo moderato, liberale ed europeo'

Roma, 25 ago. "Mai come in questo momento l'Italia ha bisogno di Forza Italia. Votare Forza Italia vuol dire votare l'area moderata, cattolica, liberale, garantista, atlantista, europeista". Così il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni. "Al Paese -aggiunge- non servono un uomo o una donna soli al comando, ma serve una maggioranza forte e coesa che solo il centrodestra oggi può garantire e l'unico modo per avere un governo liberale, moderato ed europeo è quello di votare all'interno del centrodestra Forza Italia".

"Oggi è il 25 agosto ed abbiamo un mese di tempo esatto per convincere gli indecisi, i delusi ed i disillusi, tutti coloro che non vogliono andare a votare, saranno proprio loro che, se li convinciamo uno ad uno, faranno la differenza e consentiranno a Forza Italia di tornare ad essere la forza trainante del centrodestra ed al Paese di avere una maggioranza forte e coesa ed un governo moderato, liberale ed europeo, che difenderà a testa alta gli interessi degli italiani in Europa e nel mondo".

