Elezioni: Gubitosa (M5S), 'centrodestra vince, Pd si faccia qualche domanda'

Roma, 25 set. "Fino a poche ore fa ci davano per morti, se i numeri venissero confermati per noi questa sarebbe una rimonta importante. Ma un altro dato è che il centrodestra ha vinto, il Pd deve farsi qualche domanda. Ha impostato la sua politica su un'agenda Draghi che non c'era, abbandonando i cittadini e i temi che stanno loro a cuore". Così il vicepresidente del M5S, Michele Gubitosa, commentando gli exit poll nella sede del Movimento in via di Campo Marzio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA