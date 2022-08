Elezioni: incontro tra Meloni e Salvini a Messina

MESSINA, 29 AGO - E' in corso a Messina l'incontro tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. I leader di Fratelli d'Italia e della Lega sono al locale circolo del Tennis. Sono presenti anche i candidati dei due partiti alle Politiche e alle Regionali. Meloni e Salvini hanno partecipato a due distinte iniziative elettorali alla stessa ora nella Città dello Stretto e avevano anticipato che si sarebbero visti. "Non è un derby a distanza - aveva spiegato poco prima Giorgia Meloni-, ci siamo detti qualche giorno fa con Matteo che bisogna incrociare le agende. Abbiamo tutti 20 giorni per fare venti regioni, quindi è normale che si possano sovrapporre le date. Con Matteo più tardi, abbiamo in programma di riuscire a prendere un caffè insieme per fare il punto anche su questo. Succede, è normale".

