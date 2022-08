Elezioni, la cassazionista Antonia Postorivo n.2 al Senato in Sicilia con Noi moderati

Palermo, 22 ago. Dalla toga allo scranno. L'avvocato cassazionista Antonia Postorivo sarà la candidata numero 2 nel collegio Senato in Sicilia con Noi moderati. Allieva del grande giurista catanese Delfino Siracusano, Postorivo, calabrese di origine e romana di adozione, ha iniziato a fare l'avvocato nello studio legale di Grazia Volo e si è poi occupata di delitti contro la Pubblica Amministrazione e di diritto in materia di libertà si stampa, assistendo anche diverse testate giornalistiche, da Il Foglio a Il Manifesto.

Dopo aver ricoperto vari ruoli tecnici al ministero delle Infrastrutture, è stata il capo della segreteria del ministro della Giustizia con Roberto Castelli e consigliere giuridico al ministero Affari Regionali, a quello delle Politiche Agricole e Forestali e a quello per le Riforme, coordinando tra l'altro la Commissione Saggi sulle più importanti riforme della Costituzionali con il ministro Gaetano Quagliariello.

Si è occupata anche di cinema, da presidente della Commissione per la Revisione Cinematografica del ministero per i Beni Culturali e come membro della Commissione del David di Donatello. Ora la scelta di scendere in politica in prima persona.

