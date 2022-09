Elezioni: Letta a candidati, 'vi giro materiale su posizioni Fdi, retrive e retrograde'

Roma, 13 set. "Vi faremo girare in queste ore un lavoro, che a me ieri è stato molto utile, sulle posizioni di Fdi sia a livello nazionale che europeo. Alcune di queste le ho usate ieri, altre non ho potuto farlo ma vi faremo girare il materiale perché vedrete come vengono confermate le posizioni retrograde e retrive di Fdi. Ce ne sono tante e credo sia molto importante usarle non modo giusto e corretto senza storpiarle". Così Enrico Letta ai candidati Pd via Zoom.

