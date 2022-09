Elezioni: Letta, 'alleanze? ora non ha senso parlarne'

Roma, 17 et. "Questa legge con il taglio del numero dei parlamentari è ipermaggioritaria. Chi vince lo farà con la maggioranza assoluta. Siccome possono vincere o il centrodestra o il centrosinistra, che sono le uniche due coalizioni, il discorso sulle alleanze in questo momento non ha molto modo senso di esistere". Così Enrico Letta a margine di un'iniziativa elettorale a Potenza a chi gli chiede di un possibile riavvicinamento ai 5 Stelle.

