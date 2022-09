Elezioni: Letta, 'caduta Draghi è stato danno molto grave'

Roma, 22 set. "In questi giorni se il governo Draghi fosse stato in funzione nel programma c'era scritto che avremmo fatto il salario minimo e il taglio del cuneo fiscale, avremmo avuto un governo che discuteva della preparazione della legge di bilancio in cui c'erano queste due misure". Così Enrico Letta a Porta a Porta.

"E invece ci troviamo in una campagna elettorale brutta e divisiva con l'impressione di aver perso Draghi, lo ha detto lui stesso. Io penso che sia stato un danno molto grave", poi è "ovvio che questa campagna la facciamo guardando al futuro alle nostre idee e ai nostri progetti"

