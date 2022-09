Roma, 14 set "Io non sono come Calenda e Renzi che usano Draghi per lucrare uno 0,5% in più. Il nostro partito è stato quello di gran lunga più serio, più lineare rispetto al governo Draghi, quello che sarà in grado di portare avanti quella linea positiva per il Paese". Lo ha detto Enrico Letta al sito del Foglio.

