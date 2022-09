Elezioni: Letta, col M5s strade divise irreversibilmente

ROMA, 22 SET - "I 5s hanno deciso di andare da soli, hanno fatto cadere Draghi, una responsabilità grave: le nostre strade si sono divise in quel momento in maniera irreversibile. Anche in Sicilia hanno deciso di sfilarsi e andare da soli, dopo le primarie, dopo un patto con gli elettori". Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta al Forum ANSA. "Il M5s ha deliberatamente deciso di andare da solo, lo hanno fatto per recuperare una verginità perduta dopo 4 anni in cui hanno governato con chiunque".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA