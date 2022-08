Roma, 22 ago. "Conte, Renzi, Calenda: ognuno ha pensato a se stesso piuttosto che all'interesse generale". Nicola Fratoianni invece "ha fatto un'alleanza con i Verdi e il Partito democratico e i Verdi a livello europeo hanno fatto tutte le scelte insieme, la questione ambientale per me è una delle più importanti di quelle che abbiamo davanti". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'In onda' su La7.

