Roma, 26 set "Sono particolarmente amareggiato per il collegio di Emma Bonino, ha confermato che c'è stato un fuoco amico contro di noi, la candidatura di Calenda ha finito per aiutare il candidato di destra". Lo ha detto Enrico Letta, spiegando che da parte gli ex alleati "hanno lavorato contro di noi".

