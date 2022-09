Roma, 1 set "Da oggi il @pdnetwork è su #TikTok. Discuteremo coi più #giovani delle priorità che spesso la #politica trascura. Grazie @ZanAlessandro per lo #spiegone su #diritti e #benaltrismo e per ricordare che i 18enni per la prima volta votano al #Senato. #Scegli". Lo scrive su Twitter Enrico Letta.

