Elezioni: Letta, 'domani presentiamo simbolo e programma'

Roma, 13 ago "Entro domai alle 16 vanno presentati simbolo e programma elettorale, vogliamo rispettare la scadenza anche politicamente bene". Lo ha spiegato Enrico Letta alla Direzione del Pd.

"Domani presentiamo programma e contrassegno. C'è bisogno di qualche tempo ancora per far sì che tutti i dettagli siano verificati e visti. Non possiamo essere accusati di fare le cose alla carlona come il centrodestra", ha sottolineato il segretario del Pd.

