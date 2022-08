Elezioni: Letta, 'giovani al centro di nostra campagna elettorale'

Roma, 4 ago. "La nostra campagna elettorale sarà concentrata sui giovani. Sono pochi, non gli diamo opportunità necessarie e sufficienti non solo a farli rimanere ma ad attrarli con politiche di welfare, incentivazione e ovviamente eliminazione del precariato: basta finti stage e primo lavoro ben pagato. Noi vogliamo un'Italia per i giovani, per attrarli e perchè si sentano a loro agio. La nostra campagna avrà i giovani al centro, abbiamo deciso di farlo per il futuro del nostro paese". Così Enrico Letta a margine di un incontro a Revolution Camp a Tarquinia.

