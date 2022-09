Roma, 2 set. "Gravissime le parole della Meloni contro green pass e gestione della pandemia per ingraziarsi i No vax. Siamo per la difesa della salute pubblica, l'Italia non tornerà indietro. Lo dico dalla Lombardia, dove tutti hanno visto come la destra ha gestito male l'emergenza. #Scegli". Così Enrico Letta su twitter.

