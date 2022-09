Elezioni: Letta, 'ieri Calenda ha fatto il pazzo, patetico in studio da solo'

Roma, 13 set. Il confronto di ieri con Giorgia Meloni segna il "frame" della campagna: "o noi o loro e non è un caso che Calenda abbia fatto il pazzo. Calenda e Renzi hanno presentato esposti all'Agcom per bloccare il dibattito e infatti hanno bloccato quello a Porta a Porta. E' stata davvero una cosa patetica quella di Calenda in uno studio Tv da solo a fare il suo commento al mio dibattito con Meloni". Così Enrico Letta ai candidati Pd via Zoom.

