Roma, 30 lug. "E' la mia grande sfida: far sì che il Pd diventi il primo partito tra i giovani e che vinca laddove il tema della prossimità e della distanza dai servizi essenziali è più sentito. Questa è la mia sfida. Lancerò un tour per i prossimi 50 giorni" che toccherà non solo le grandi città. Così il segretario dem Enrico Letta in un'intervista al Tg2 Post.

