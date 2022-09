Elezioni: Letta, 'M5S? Non ci si inventa progressisti, no a sinistra a targhe alterne'

Roma, 2 set. ”Non ci si inventa progressisti. Parlano le storie personali". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato da Il Messaggero. "Il M5S è il partito di Grillo, quello che per anni ha detto che destra e sinistra sono uguali. Io dico - prosegue Letta - no, non sono uguali. Non esiste la sinistra a targhe alterne. La cultura politica, la linearità dei percorsi di vita, le grandi scelte valoriali contano e continueranno sempre a contare, per fortuna”.

