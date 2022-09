Elezioni: Letta, 'Meloni il nuovo? Era ministro con Berlusconi e ci portò a bancarotta'

Roma, 9 set. "O si sceglie una parte o l'altra. Non c'è nessun altro che può vincere. E questo vale soprattutto nei collegi. Vince chi arriva prima. Chi non vuole votare la destra e vota uno dei candidati delle altre liste, fa vincere la destra". Così Enrico Letta a Brescia.

"Sento in giro la battuta: 'li abbiamo provati tutti, perchè non provare anche lei'. Ma lei l'abbiamo già provata, era nel governo nel 2011 che portò l'Italia alla bancarotta. E con Meloni c'era Giulio Tremonti, che ha ricandidato, e c'era Berlusconi che ora pare voglia diventare presidente del Senato. Ci volle un decennio per risalire da quella bancarotta. Per questo dico: abbiate la memoria lunga".

