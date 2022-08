Roma, 26 ago. "È come dice Sandro Ruotolo. A Torre del Greco ci sarà un solo eletto e sarà chi prende più voti. Può essere lui, come speriamo, o la candidata della destra. Nessun altro candidato potrà arrivare primo. Votare lì per un altro candidato vuol dire aiutare la destra e ostacolare #Ruotolo". Così Enrico Letta su twitter rilanciando il post di Sandro Ruotolo.

